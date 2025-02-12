Disney сворачивает политику разнообразия и инклюзивности

Студия Disney изменит программы в области реализации политики разнообразия, равенства и инклюзивности (Diversity, Equality and Inclusion, DEI) и вернется к своим первоначальным ценностям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios.

По этим данным, студия намерена изменить содержание дисклеймеров, показываемых зрителю перед началом некоторых фильмов, включая "Дамбо" (Dumbo, 1941) и "Питер Пэн" (Peter Pan, 1953). Сейчас в них говорится о том, что картина "содержит сцены негативного характера и/или плохого обращения с представителями различных народов или культур". Обновленный текст предупреждения в свою очередь констатирует, что фильм "будет представлен в том виде, в котором он был создан изначально, и может содержать проявления стереотипизации или сцены негативного характера".

Кроме того, в оказавшемся в распоряжении портала документе утверждается, что в оценке эффективности своих DEI-программ компания заменит критерий "Разнообразие и инклюзивность" пунктом "Стратегия талантов", который предусматривает "сосредоточенность на том, как ценности содействуют успеху бизнеса".

Axios на этом фоне отмечает, что генеральный директор Disney Боб Айгер, вернувшись в компанию в 2022 году, поставил перед собой задачу придерживаться "первоначальных ценностей" студии. "Наша главная миссия должна заключаться в том, чтобы развлекать и тем самым оказывать положительное влияние на мир. Это не должно быть обусловлено текущей политической повесткой", - заявил он в ходе выступления на собрании акционеров в 2023 году.

Новый президент США Дональд Трамп после инаугурации 20 января подписал серию указов, в том числе о закрытии всех DEI-программ в федеральных ведомствах, а также о признании в стране только двух полов - мужского и женского.