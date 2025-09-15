Для участников "Интервидения" провели экскурсию в Музее Победы

Интрига "Интервидения" разрешится уже в эту субботу, 20 сентября. Финал международного вокального конкурса выявит песню - манифест всему миру.

А пока в Москве ни намека на конкуренцию. Представители 23 стран выстраивают мосты взаимопонимания и уважения к истории своих государств. Продолжаются экскурсии.

Уничтожение нации начинается с уничтожения ее культуры - такой была идеология фашистской Германии. Благо 100 млн советских граждан, находившихся в тылу, буквально спасли мир. Как это удалось сделать, участникам "Интервидения" рассказали в священном месте - Музее Победы.

Делегации "Интервидения" прошли "Подвигом народа"

Пройти тропами войны за несколько часов. В музее она застыла на 3 тыс. квадратных метров. Первые мгновения ада - у Холмских ворот Брестской крепости. Представители Кубы, Южно-Африканской Республики, Венесуэлы, Колумбии плечом к плечу с белорусами.

От Бреста до Берлина. Как эвакуировали теплушками и бомбили библиотеки блокадного Ленинграда, как дымились кирпичные трубы - символы смерти... Многие столкнулись с реалистичными фактами впервые.

Минута молчания в Музее Победы

Кажется, дар речи потеряли даже знающие о войне со школьной скамьи. Пересказ трагедии мирового масштаба - мотивация противостоять ей словом и музыкой, чтобы пушки молчали.

Символическая минута молчания объединила участников "Интервидения".

В течение недели голоса мира продолжат выстраивать мосты вопреки, в том числе и на московской Live Арене.