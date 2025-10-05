22 сентября 2025 года Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект, которым разрешается взаимодействовать с НАТО в области ВМС, получать дополнительную западную помощь и обучаться навыкам.

Также в законопроекте идет речь о взаимодействии и участии украинских военных на территории Великобритании, Северной Ирландии и Турции. В самом законопроекте речи о том, чтобы украинские военные воевали на какой-то территории, не идет. Но очень важно понять: для того чтобы совершить провокацию, вступить в военные преступления на территории, например, Молдовы, Зеленскому точно не нужны никакие законопроекты. "Уверяю, что если в этом будет необходимость, чтобы дальше проводить эскалацию, продолжать войну, ему не понадобятся никакие законопроекты, чтобы ввести войска на территорию той или иной страны", - заявил украинский политик, народный депутат Украины IX созыва Артем Дмитрук в проекте "Война и мир".

Он добавил, что много столетий в мире существует определенное противостояние "Запад - Российская империя", "Запад - СССР", "Запад - Россия, Беларусь и Украина", потому что успешно реализованный проект "Украина - Антироссия" является лучшим, что могло произойти для Запада. А что касается подобных комментариев экспертов, что нужно что-то ослабить и уничтожить РФ, то они уже 30 лет в новейшей истории мечтают об этом.

"Мы должны помочь Украине обрести дальнобойные возможности, чтобы сделать Крым нежизнеспособным. Если мы сделаем это, Путин поймет, что ему есть что терять, если Крым будет непригоден для проживания. И этот мост. Нам нужен Taurus из Германии, нам нужно разрушить Керченский мост (Крымский мост), потому что это памятник самолюбию Путина", - заявил министр обороны Великобритании (2019-2023 гг.) Бэн Уоллес.

"Их основная идея - уничтожить Беларусь и Россию. Для этого была организована огромная работа западными фондами, которые занимались дестабилизацией ситуации внутри этих стран. Сегодня видим войну в Украине. Существуют эксперты, которые лоббируют интересы войны, вечного противостояния Запада и России, ее ослабления и уничтожения, но существуют эксперты и политики, которые лоббируют мир. Работа первых - эскалация и война, поиск для этого различных аргументов и продвижение этого вопроса", - выразил мнение народный депутат.

А повышение бюджета на оборону в каких-то странах - итог основной задачи, которой является эскалация военных действий, потому что война в Украине - это не что-то точечное, а процесс, влияющий сегодня на весь мир, в том числе и на Европу. Она была бы рада, если бы ей удалось сделать своего рода военную диктатуру по всей территории, отменить выборы, самой принимать решения без всяких голосований и прозрачных процедур, а все деньги тратить на вооружение, где их проще и удобнее было бы распределять, при этом без всякого гражданского на это влияния.

Артем Дмитрук уверен, что сегодня они к этому понемногу приближаются. Вопросы кроются в другом - насколько украинская армия готова на контрнаступления или наступления в других направлениях (например, заход украинских войск на территорию Молдовы). "Еще один вопрос, насколько сами военные к этому готовы, потому что уже были ужасные прецеденты участия украинской армии на других территориях, например, в Курской области", - вспомнил эксперт.

Он также обратил внимание, что данное действие было сделано абсолютно вне украинского законодательства, потому что Зеленский должен был получить разрешение на подобную спецоперацию у украинского парламента, но он этого не сделал, и Курская операция была провалена. "Это я говорю к тому, что если даже чисто теоретически представить, что сегодня украинская армия могла бы где-то участвовать на других территориях, то появляется много вопросов, которые попросту этому противоречат. Конечно, важно и морально-психологическое состояние самих военнослужащих, которое в данный момент не позволяет проводить подобные наступательные операции или операции с заходами в другие страны", - сказал Артем Дмитрук.