Дмитрук: Успешный проект "Украина-Антироссия" является лучшим, что могло произойти для Запада
22 сентября 2025 года Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект, которым разрешается взаимодействовать с НАТО в области ВМС, получать дополнительную западную помощь и обучаться навыкам.
Также в законопроекте идет речь о взаимодействии и участии украинских военных на территории Великобритании, Северной Ирландии и Турции. В самом законопроекте речи о том, чтобы украинские военные воевали на какой-то территории, не идет. Но очень важно понять: для того чтобы совершить провокацию, вступить в военные преступления на территории, например, Молдовы, Зеленскому точно не нужны никакие законопроекты. "Уверяю, что если в этом будет необходимость, чтобы дальше проводить эскалацию, продолжать войну, ему не понадобятся никакие законопроекты, чтобы ввести войска на территорию той или иной страны", - заявил украинский политик, народный депутат Украины IX созыва Артем Дмитрук в проекте "Война и мир".
Он добавил, что много столетий в мире существует определенное противостояние "Запад - Российская империя", "Запад - СССР", "Запад - Россия, Беларусь и Украина", потому что успешно реализованный проект "Украина - Антироссия" является лучшим, что могло произойти для Запада. А что касается подобных комментариев экспертов, что нужно что-то ослабить и уничтожить РФ, то они уже 30 лет в новейшей истории мечтают об этом.
"Их основная идея - уничтожить Беларусь и Россию. Для этого была организована огромная работа западными фондами, которые занимались дестабилизацией ситуации внутри этих стран. Сегодня видим войну в Украине. Существуют эксперты, которые лоббируют интересы войны, вечного противостояния Запада и России, ее ослабления и уничтожения, но существуют эксперты и политики, которые лоббируют мир. Работа первых - эскалация и война, поиск для этого различных аргументов и продвижение этого вопроса", - выразил мнение народный депутат.
А повышение бюджета на оборону в каких-то странах - итог основной задачи, которой является эскалация военных действий, потому что война в Украине - это не что-то точечное, а процесс, влияющий сегодня на весь мир, в том числе и на Европу. Она была бы рада, если бы ей удалось сделать своего рода военную диктатуру по всей территории, отменить выборы, самой принимать решения без всяких голосований и прозрачных процедур, а все деньги тратить на вооружение, где их проще и удобнее было бы распределять, при этом без всякого гражданского на это влияния.
Артем Дмитрук уверен, что сегодня они к этому понемногу приближаются. Вопросы кроются в другом - насколько украинская армия готова на контрнаступления или наступления в других направлениях (например, заход украинских войск на территорию Молдовы). "Еще один вопрос, насколько сами военные к этому готовы, потому что уже были ужасные прецеденты участия украинской армии на других территориях, например, в Курской области", - вспомнил эксперт.
Он также обратил внимание, что данное действие было сделано абсолютно вне украинского законодательства, потому что Зеленский должен был получить разрешение на подобную спецоперацию у украинского парламента, но он этого не сделал, и Курская операция была провалена. "Это я говорю к тому, что если даже чисто теоретически представить, что сегодня украинская армия могла бы где-то участвовать на других территориях, то появляется много вопросов, которые попросту этому противоречат. Конечно, важно и морально-психологическое состояние самих военнослужащих, которое в данный момент не позволяет проводить подобные наступательные операции или операции с заходами в другие страны", - сказал Артем Дмитрук.
Фото: pexels.com