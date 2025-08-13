До встречи Путина и Трампа на Аляске остался один день. Что пишут мировые СМИ?

Мировые СМИ продолжают гадать, что станет содержанием и, главное, результатом встречи Путина и Трампа в Анкоридже, которая состоится 15 августа.

The New York Times пишет, что европейский политический класс более всего опасается превращения Аляски в новую Ялту - в том смысле, что там договорятся о долгосрочных принципах планетарной политики и механизмах глобального управления. Если это произойдет, то Европа и тем более Украина рискуют оказаться на обочине. Между тем Трамп выступил со своим прогнозом относительно возможных результатов и хода пятничной встречи: он ждет от Путина согласия на скорейшее прекращение конфликта

Дональд Трамп, президент США:

"Да, последствия будут, если он не согласится. Будут санкции, пошлины. Преждевременно говорить. Это будут очень серьезные последствия. В пятницу я встречусь с президентом Путиным, а затем позвоню европейским лидерам и президенту Зеленскому. Очень велика вероятность, что у нас будет вскоре вторая встреча, которая станет еще более продуктивной, чем первая, потому что, во-первых, я узнаю, где мы находимся и что делаем!"