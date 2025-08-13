3.72 BYN
До встречи Путина и Трампа на Аляске остался один день. Что пишут мировые СМИ?
Мировые СМИ продолжают гадать, что станет содержанием и, главное, результатом встречи Путина и Трампа в Анкоридже, которая состоится 15 августа.
The New York Times пишет, что европейский политический класс более всего опасается превращения Аляски в новую Ялту - в том смысле, что там договорятся о долгосрочных принципах планетарной политики и механизмах глобального управления. Если это произойдет, то Европа и тем более Украина рискуют оказаться на обочине. Между тем Трамп выступил со своим прогнозом относительно возможных результатов и хода пятничной встречи: он ждет от Путина согласия на скорейшее прекращение конфликта
Дональд Трамп, президент США:
"Да, последствия будут, если он не согласится. Будут санкции, пошлины. Преждевременно говорить. Это будут очень серьезные последствия. В пятницу я встречусь с президентом Путиным, а затем позвоню европейским лидерам и президенту Зеленскому. Очень велика вероятность, что у нас будет вскоре вторая встреча, которая станет еще более продуктивной, чем первая, потому что, во-первых, я узнаю, где мы находимся и что делаем!"
Американские СМИ сообщают, Белый дом уже подыскивает место для трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, которая может состояться в конце будущей недели. Ее могут провести либо в Европе, либо на Ближнем Востоке. СМИ также пишут, что Трамп приготовил для скорой встречи с Путиным много "пряников". В частности, России собираются предложить сотрудничество в Арктике, совместную разработку редкоземельных элементов и постепенную отмену всех санкций.