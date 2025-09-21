ЕС готовится к войне с Россией, Молдова нужна только в качестве площадки для войны, как "пушечное мясо". Об этом заявил экс-президент, председатель Соцпартии Игорь Додон. По его словам, на это намекают события последних нескольких лет.



В качестве доказательств он привел резкое увеличение военного бюджета, закупку дорогостоящих радаров, планы по строительству военной базы под Кишиневом и поставки бронетранспортеров из Германии и Франции. По мнению Додона, все это свидетельствует о планомерной милитаризации страны.



Политик считает, что власти Молдовы могут поддержать военные настроения Евросоюза и устроить провокацию в Приднестровье в последнюю неделю перед парламентскими выборами, которые запланированы на 28 сентября.



Председатель международной НПО "Евро-Азиатский альянс" Виктор Кусиани выступил с критикой в адрес Европейского союза и призвал Молдову к укреплению национального суверенитета и переосмыслению внешнеполитического курса.