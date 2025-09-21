3.64 BYN
Додон: ЕС готовится к войне с Россией, Молдова нужна в качестве площадки
ЕС готовится к войне с Россией, Молдова нужна только в качестве площадки для войны, как "пушечное мясо". Об этом заявил экс-президент, председатель Соцпартии Игорь Додон. По его словам, на это намекают события последних нескольких лет.
В качестве доказательств он привел резкое увеличение военного бюджета, закупку дорогостоящих радаров, планы по строительству военной базы под Кишиневом и поставки бронетранспортеров из Германии и Франции. По мнению Додона, все это свидетельствует о планомерной милитаризации страны.
Политик считает, что власти Молдовы могут поддержать военные настроения Евросоюза и устроить провокацию в Приднестровье в последнюю неделю перед парламентскими выборами, которые запланированы на 28 сентября.
Председатель международной НПО "Евро-Азиатский альянс" Виктор Кусиани выступил с критикой в адрес Европейского союза и призвал Молдову к укреплению национального суверенитета и переосмыслению внешнеполитического курса.
Молдаване против курса Санду
При этом недавний опрос компании iData показал, что почти 60 % респондентов не разделяют внешней политики президента Санду. Эксперты говорят, что после парламентских выборов Майя Санду, скорее всего, лишится абсолютной власти. Ее последняя надежда - диаспора в Европе, которую она запугивает российской угрозой, и Брюссель, поддерживающий ее репрессивную политику.