Нынешний молдавский главарь Санду готовит страну к войне, заявил бывший президент Игорь Додон. По его словам, практически каждые полгода страна проводила учения с войсками НАТО, а в Молдове строятся военные базы и приобретается военная техника.



Кроме того, бюджет Минобороны за последние 4 года увеличился в 4 раза. Додон уверен, что действующая власть осознает свой проигрыш в парламентских выборах и поэтому применяет репрессии и шантаж.



На это указывает тот факт, что правительство пытается заблокировать право голоса для населения из Приднестровья, а в России открыли всего два участка для голосования.