Договор между Киевом и Вашингтоном об ископаемых опубликован - какие есть нюансы?

В Киеве опубликовали соглашение о создании фонда реконструкции страны. Речь идет о документе, который требует от Украины передачи контроля над своими недрами. Правда, Зеленский сразу отметил, что соглашение рамочное и не требует утверждения парламентом.

Так что депутаты Верховной рады не имеют шансов даже притормозить его реализацию. Зеленский должен был привезти соглашение в Вашингтон 28 февраля, но состоится ли этот визит вообще, неясно. Президент США Дональд Трамп требовал создания фонда с авуарами на сумму в 1 трлн долларов, но в соглашении об этом нет ни слова. Видимо, торги между Вашингтоном и Киевом продолжаются.