3.71 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Дональд Трамп встретил Владимира Зеленского у дверей Белого дома
Президент США Дональд Трамп вышел из Западного крыла Белого дома, ожидая Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.
Американский лидер появился в дверях своей администрации незадолго до подъезда автомобиля с Зеленским и, встретив его, проводил внутрь Белого дома на предстоящие переговоры.
Сегодня в Вашингтоне должна пройти встреча Трампа и Зеленского. О намерении принять участие в ней также заявили президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.
При этом, по данным газеты Bild, американский лидер сначала пообщается с главой киевского режима наедине и лишь затем - с европейскими руководителями.
Как заявил госсекретарь Марко Рубио, на мероприятии будут обсуждать гарантии безопасности для Украины. А спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что также удастся договориться по территориальным вопросам конфликта.