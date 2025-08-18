Дональд Трамп встретил Владимира Зеленского у дверей Белого дома

Президент США Дональд Трамп вышел из Западного крыла Белого дома, ожидая Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.

Американский лидер появился в дверях своей администрации незадолго до подъезда автомобиля с Зеленским и, встретив его, проводил внутрь Белого дома на предстоящие переговоры.

Сегодня в Вашингтоне должна пройти встреча Трампа и Зеленского. О намерении принять участие в ней также заявили президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

При этом, по данным газеты Bild, американский лидер сначала пообщается с главой киевского режима наедине и лишь затем - с европейскими руководителями.