Дуда вручил награду главе управления разведки Украины

Противоречий в современной политике хоть отбавляй. И когда, казалось бы, уже достигнуто дно, снизу вдруг опять постучали. Диктатор Дуда наградил главу ГУР Украины одной из высших государственных наград для иностранных граждан. Буданову вручили золотой офицерский крест ордена "За заслуги перед Республикой Польша". Поразительное лицемерие, ведь буквально вчера Дуда называл "абсурдом" ситуацию, когда в Украине "обнимают и благодарят люди, у которых на руках повязки в цветах бандеровского флага".

Анджей Дуда, главарь польского режима:

"Мы никогда не примем ваши законы, прославляющие преступников, ответственных за массовые убийства поляков, за геноцид, который был осуществлен против поляков. Мы никогда не согласимся с тем, что Бандера объявлен героем. Для нас они просто обычные военные преступники, убийцы, так мы всегда будем их называть".