Два человека ранены в результате взрыва на военном полигоне под Варшавой

Двое гражданских получили ранения в результате взрыва на военном полигоне под Варшавой. Об этом сообщает Военная жандармерия Польши. Подробностей пока не раскрывают.

Уточняется лишь то, что пострадавшие проникли на территорию полигона, несмотря на четко обозначенные запреты входа. Отметим, что на всей территории Польши сейчас идут масштабные военные учения НАТО "Железный защитник". Участие в маневрах принимают 34 тыс. военнослужащих из Польши и стран альянса НАТО, а еще 600 единиц боевой техники. Задействованы полигоны, дороги, населенные пункты, особенно вблизи границ Союзного государства. В армии призвали жителей проявлять осторожность, следовать указаниям и напомнили о запрете публикации фотографий, мест, дат и времени движения колонн, а также данных о вылете и посадке военных самолетов.