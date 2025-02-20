Два самолета столкнулись в воздухе в Аризоне, есть погибшие

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В Аризоне столкнулись два самолета, есть двое погибших. В Аризоне произошло столкновение двух небольших самолетов. Об этом пишет РИА Новости.

По меньшей мере два человека погибли в результате столкновения двух небольших самолетов в аэропорту города Марана в американском штате Аризона, сообщает городская полиция.

"Полицейское управление Мараны в настоящее время находится на месте происшествия в региональном аэропорту Мараны... в связи со столкновением воздушных судов... Подтверждено, что два человека погибли, а оба самолета были одномоторными самолетами меньшего размера с неподвижным крылом", - сообщает полиция с соцсетях.