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Два самолета столкнулись в воздухе в Аризоне, есть погибшие
В Аризоне столкнулись два самолета, есть двое погибших. В Аризоне произошло столкновение двух небольших самолетов. Об этом пишет РИА Новости.
По меньшей мере два человека погибли в результате столкновения двух небольших самолетов в аэропорту города Марана в американском штате Аризона, сообщает городская полиция.
"Полицейское управление Мараны в настоящее время находится на месте происшествия в региональном аэропорту Мараны... в связи со столкновением воздушных судов... Подтверждено, что два человека погибли, а оба самолета были одномоторными самолетами меньшего размера с неподвижным крылом", - сообщает полиция с соцсетях.
Как отмечает телеканал Fox News со ссылкой на заявление Национального совета безопасности на транспорте (NTSB), речь идет о самолетах Cessna 172S и Lancair 360 MK II. Они столкнулись в воздухе, добавляет телеканал.