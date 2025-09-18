Движение по Эресуннскому мосту, соединяющему Данию и Швецию, закрыли

В целях безопасности движение по Эресуннскому мосту из Швеции в Данию было принято перекрыть из-за угрозы разлома, пишет Радио Мир в Беларуси, ссылаясь на ТАСС и агентство Ritzau.

Часть автомагистрали E20 в районе аэропорта Копенгагена оказалась затоплена, что создает угрозу разрушения дорожного покрытия.

С утра, начиная с 07:00 по местному времени, на мосту в сторону Дании начали образовываться значительные заторы. По словам начальника полиции Копенгагена Хенрика Стормера, вода размывает основание дороги, что может привести к образованию трещин. В связи с этим водителям рекомендовано воспользоваться общественным транспортом.