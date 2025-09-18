3.65 BYN
Движение по Эресуннскому мосту, соединяющему Данию и Швецию, закрыли
В целях безопасности движение по Эресуннскому мосту из Швеции в Данию было принято перекрыть из-за угрозы разлома, пишет Радио Мир в Беларуси, ссылаясь на ТАСС и агентство Ritzau.
Часть автомагистрали E20 в районе аэропорта Копенгагена оказалась затоплена, что создает угрозу разрушения дорожного покрытия.
С утра, начиная с 07:00 по местному времени, на мосту в сторону Дании начали образовываться значительные заторы. По словам начальника полиции Копенгагена Хенрика Стормера, вода размывает основание дороги, что может привести к образованию трещин. В связи с этим водителям рекомендовано воспользоваться общественным транспортом.
Коммунальные службы сообщили, что за два утренних часа было откачано около 8 тыс. л воды. Причина подтопления пока остается невыясненной.