3.61 BYN
3.17 BYN
3.45 BYN
Двое детей насмерть замерзли в тундре Ямала
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3001a0db-dd93-4963-a9d6-daef2f07ee98/conversions/9813ab0b-71cf-4d59-a166-cd7e8f893463-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3001a0db-dd93-4963-a9d6-daef2f07ee98/conversions/9813ab0b-71cf-4d59-a166-cd7e8f893463-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3001a0db-dd93-4963-a9d6-daef2f07ee98/conversions/9813ab0b-71cf-4d59-a166-cd7e8f893463-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3001a0db-dd93-4963-a9d6-daef2f07ee98/conversions/9813ab0b-71cf-4d59-a166-cd7e8f893463-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byСледователи проводят осмотр места происшествия
Двое детей насмерть замерзли в тундре Ямалаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3001a0db-dd93-4963-a9d6-daef2f07ee98/conversions/9813ab0b-71cf-4d59-a166-cd7e8f893463-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3001a0db-dd93-4963-a9d6-daef2f07ee98/conversions/9813ab0b-71cf-4d59-a166-cd7e8f893463-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3001a0db-dd93-4963-a9d6-daef2f07ee98/conversions/9813ab0b-71cf-4d59-a166-cd7e8f893463-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3001a0db-dd93-4963-a9d6-daef2f07ee98/conversions/9813ab0b-71cf-4d59-a166-cd7e8f893463-xl-___webp_1920.webp 1920w
Двое детей насмерть замерзли в тундре Ямало-Ненецкого автономного округа, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба окружного управления СК РФ. Об этом пишет РИА Новости.
"Предварительно установлено, что в период с 14 марта на 15 марта текущего года в Новопортовской тундре Ямальского района двое малолетних детей остались без средств обогрева, в результате чего от переохлаждения наступила их смерть", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают родителей погибших детей, устанавливают обстоятельства случившегося, добавили в пресс-службе.