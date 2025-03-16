Двое детей насмерть замерзли в тундре Ямала

Двое детей насмерть замерзли в тундре Ямало-Ненецкого автономного округа, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба окружного управления СК РФ. Об этом пишет РИА Новости.

"Предварительно установлено, что в период с 14 марта на 15 марта текущего года в Новопортовской тундре Ямальского района двое малолетних детей остались без средств обогрева, в результате чего от переохлаждения наступила их смерть", - говорится в сообщении.