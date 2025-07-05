Дырявить лодки - в Европе придумали, как бороться с прибывающими по морю мигрантами

Европейское ноу-хау. Полиция придумала, как бороться с прибывающими по морю мигрантами - дырявить их лодки. Практику протыкать ножами плавсредства, с помощью которых нелегалы пытаются переплыть Ла-Манш и добраться до Великобритании, французская полиция применила впервые.

Такой метод взяли на вооружение в рамках закона, нацеленного на пресечение попыток нелегального пересечения границы. Его уже поприветствовали в Великобритании, куда с начала года на лодках прибыли более 20 тыс. вынужденных переселенцев.