ЕБРР ухудшил экономический прогноз для Прибалтийских республик

Балтийским государствам ухудшены прогнозы экономического роста: для Латвии почти вдвое - до 0,9 %, для Эстонии практически втрое - до 0,5 %. Литве эксперты обещают около 2,5 % роста экономики.

Однако Литва остается в регионе лидером по уровню инфляции и является фактически самой дорогой страной еврозоны. А наиболее существенным фактором, сдерживающим экономический рост Прибалтики, являются тарифы Трампа - и это не исправить никакими мерами местных правительств или Брюсселя.