Economist: западные беспилотники неэффективны на украинском поле боя

Западные беспилотники показали свою неэффективность в зоне боевых действий в Украине, сообщает журнал Economist.

Авторы статьи отмечают, что американские дроны, переданные ВСУ, оказались слишком дорогими и уязвимыми перед российскими средствами радиоэлектронной борьбы. При этом их удары по целям давали минимальные результаты.