Economist: западные беспилотники неэффективны на украинском поле боя
Автор:Редакция news.by
Западные беспилотники показали свою неэффективность в зоне боевых действий в Украине, сообщает журнал Economist.
Авторы статьи отмечают, что американские дроны, переданные ВСУ, оказались слишком дорогими и уязвимыми перед российскими средствами радиоэлектронной борьбы. При этом их удары по целям давали минимальные результаты.
На этом фоне Economist обращает внимание на успехи российских дронов, которые, по словам авторов, способны уничтожать ключевые цели методами, требующими ранее высокотехнологичного вооружения.