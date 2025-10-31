ЕК может подать в суд на Польшу, Венгрию и Словакию из-за ограничения украинского импорта

Раскол внутри ЕС становится ощутимее. Еврокомиссия не исключает возможности принять правовые меры против Польши, Венгрии и Словакии, которые продолжают сохранять односторонние ограничения на импорт украинских товаров. Об этом сообщает Politico.

В материале отмечается: запреты, касающиеся украинского зерна и другой сельхозпродукции, противоречат новому пересмотренному торговому соглашению, вступившему в силу 13 октября.