В Европе не думают останавливаться и все глубже уходят в милитаризацию. В этой области Старый Cвет начинает переходить к самым чрезвычайным мерам.

Накануне премьер Франции только чудом избежал отставки: для вотума недоверия парламенту не хватило лишь 18 голосов. Между тем, выступая перед депутатами Лекорню заявил, что страну ожидает беспрецедентный рост оборонного бюджета. Проблема в том, что лишь для обслуживания внутренних и внешних обязательств Франции требуется сократить расходы бюджета на 43 млрд евро. При этом в 2026 году страна возьмет в кредит 310 млрд, из которых 175 будет потрачено на обслуживание долга.