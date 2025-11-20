Экс-депутат Царев: Отказ Уиткоффа от встречи с Зеленским - плохая новость для главы Украины

"То, что Уиткофф не встретился с Зеленским, это очень плохая новость для Зеленского, потому что еще неделю назад Зеленский говорил: "Никаких переговоров". И вдруг после коррупционного скандала Зеленский, роняя тапки, летит в Стамбул, а с ним не встречаются. Он говорит: я готов говорить о переговорах с Россией, а с ним не встречаются. Очень плохая новость для Зеленского, потому что на этой встрече он бы мог обговорить условия: он либо остается во власти и выполняет пожелания Трампа, либо уходит, но получает гарантии того, что его не будут преследовать. А так с кем он будет говорить?"