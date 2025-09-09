Экс-глава Гагаузии подаст в суд на премьера Молдовы за блокировку счета ее партии

Бывший руководитель Гагаузии Ирина Влах решила подать в суд на премьер-министра Молдовы Дорина Речана после того, как он заморозил счета ее партии "Сердце Молдовы" на основании санкций Канады, пишет ТАСС.

"Мы рассказали о новой схеме, выдуманной для того, чтобы дискредитировать нас и подготовить будущие провокации. Мы показали, как Дорин Речан использовал свою должность и ресурсы государства, чтобы очернить меня. Я подала жалобу в ЦИК, требуя его наказания. Сегодня мы делаем следующий шаг. Мы оспариваем в суде абсурдное решение межведомственного совета по надзору за выполнением санкций, наложенных на меня. В ближайшие дни мы сделаем новые важные заявления. А пока мы идем в суд", - написала Влах в Telegram-канале.

5 сентября Речан сообщил, что межведомственный совет по надзору решил применить ограничительные меры, которые ввела Канада в связи с действиями РФ, направленными якобы на вмешательство во внутренние дела Молдовы. Налоговую службу республики обязали заблокировать финансовые средства и другие ресурсы Влах. Это произошло после того, как МИД Канады сообщил о введении санкций против 16 физических лиц и 2 организаций, среди которых Влах, глава Гагаузии Евгения Гуцул и оппозиционный блок "Победа".

Бывший президент Молдавии Игорь Додон высказал мнение, что санкции против Влах, партия которой входит в блок, созданный на основе Партии социалистов, демонстрируют опасения президента Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности в отношении перспективы проиграть парламентские выборы.