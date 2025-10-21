3.68 BYN
2.99 BYN
3.49 BYN
Экс-президент Франции Николя Саркози прибыл в тюрьму Санте
Автор:Редакция news.by
Экс-президент Франции Николя Саркози прибыл в тюрьму Санте. Там он пробудет в одиночной камере минимум от нескольких недель до двух месяцев - до слушания в апелляционном суде. Адвокат Саркози уже подал соответствующее ходатайство.
Парижский суд приговорил экс-президента к 5 годам лишения свободы по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года.
В преддверии заключения Саркози сторонники экс-президента вышли на акцию протеста, требуя от властей и судебной системы справедливости.