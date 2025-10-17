3.73 BYN
Экс-советнику Трампа по нацбезопасности Болтону грозит тюрьма
Автор:Редакция news.by
Скандал в США. Экс-советнику Трампа по нацбезопасности Болтону грозит тюрьма. Его обвинили в восьми эпизодах передачи и десяти эпизодах незаконного хранения секретной информации, касающейся национальной обороны.
Как сообщили в Минюсте, Болтон передавал информацию с грифом "совершенно секретно" через электронную почту и мессенджеры, а также незаконно хранил документы, содержащие государственную тайну, у себя дома. Материалы содержали разведывательную информацию и сведения о будущих атаках, иностранных противниках и внешнеполитических отношениях.
Теперь 76-летнему Болтону грозит до 10 лет лишения свободы за каждый из эпизодов, а это 180 лет.