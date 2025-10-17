Скандал в США. Экс-советнику Трампа по нацбезопасности Болтону грозит тюрьма. Его обвинили в восьми эпизодах передачи и десяти эпизодах незаконного хранения секретной информации, касающейся национальной обороны.

Как сообщили в Минюсте, Болтон передавал информацию с грифом "совершенно секретно" через электронную почту и мессенджеры, а также незаконно хранил документы, содержащие государственную тайну, у себя дома. Материалы содержали разведывательную информацию и сведения о будущих атаках, иностранных противниках и внешнеполитических отношениях.