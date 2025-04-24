Эксгумационные работы с участием экспертов начинаются на Волыни

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В украинских Пужниках 24 апреля начинаются эксгумационные работы с участием экспертов из Украины и Польши, сообщает БЕЛТА со ссылкой на радио RMF24.

"Четверг, 24 апреля 2025 года, вероятно, войдет в современную историю как день прорыва. Именно тогда в Пужниках, в бывшем Волынском воеводстве, начнутся эксгумации польских жертв Волынской резни", - указывает RMF24.

Отмечается, что вопрос эксгумации жертв Волынской резни на протяжении многих лет является одним из самых чувствительных в польско-украинских отношениях. С 2017 года действовал мораторий на поиск и эксгумацию останков жертв. Решение об отмене моратория было объявлено в ноябре 2024 года в ходе совместной пресс-конференции министров иностранных дел Польши и Украины Радослава Сикорского и Андрея Сибиги. "Наконец в 2025 году соглашение было достигнуто - украинская сторона положительно рассмотрела одну из примерно десятка заявок Польши. Речь идет об эксгумации жертв массового убийства польских граждан, произошедшего в Пужниках", - отмечает радио.