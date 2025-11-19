Новый коррупционный скандал в Украине, связанный с компанией "Энергоатом", нанес серьезный удар по рейтингу Владимира Зеленского, опустив его на 40 %, и спровоцировал в медиаполе разговоры о скорой смене режима. Однако, как полагает директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко, любые перемены в Киеве будут тщательно контролироваться извне и не приведут к кардинальному изменению политического курса страны.

Как отмечает эксперт сумма в 100 млн долларов, фигурирующая в скандале, не является рекордной на фоне других коррупционных дел.

"Если мы сравниваем это с недавним скандалом с фортификационными заграждениями, там фигурировала сумма около 800 млн долларов, и 200-250 млн было присвоено чиновниками, приближенными к Зеленскому", - пояснил Никита Беленченко.

По его словам, коррупция для Украины - "хроническое заболевание, имеющее давнюю историю". Все громкие скандалы, от "золотых унитазов" Виктора Януковича до нынешних дел, связаны с действующей политической властью и ведут к ее смене.

"Грубо говоря, все коррупционные скандалы связаны с насыщением власти незаконными финансовыми доходами для внутреннего обогащения, тем самым минуя и забирая доходы у населения", - констатировал аналитик.

Особенностью текущей ситуации эксперт называет то, что обвинения украинскому режиму выдвигаются изнутри, но структурами, находящимися под контролем американцев.

Он напомнил, что с конца 1990-х годов США прикладывали огромные усилия по реформированию украинских спецслужб. Таким образом, коррупционные скандалы не только контролируются извне, но и целенаправленно провоцируются.

Несмотря на внутренний кризис, кардинальных изменений в политике Украины Никита Беленченко не ожидает. Причина - полная зависимость Киева от внешней финансовой и военной помощи.

"С 2022 года Евросоюз выделил Украине 175-178 млрд евро. Ежегодная зависимость Украины только на систему здравоохранения, соцобеспечение и выплаты бюджетникам составляет 39 млрд. Потребность в военной помощи в два раза выше", - подчеркнул эксперт.