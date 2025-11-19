3.66 BYN
Эксперт Беленченко: Коррупционный скандал в Украине не приведет к смене прозападного курса страны
Новый коррупционный скандал в Украине, связанный с компанией "Энергоатом", нанес серьезный удар по рейтингу Владимира Зеленского, опустив его на 40 %, и спровоцировал в медиаполе разговоры о скорой смене режима. Однако, как полагает директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко, любые перемены в Киеве будут тщательно контролироваться извне и не приведут к кардинальному изменению политического курса страны.
Как отмечает эксперт сумма в 100 млн долларов, фигурирующая в скандале, не является рекордной на фоне других коррупционных дел.
"Если мы сравниваем это с недавним скандалом с фортификационными заграждениями, там фигурировала сумма около 800 млн долларов, и 200-250 млн было присвоено чиновниками, приближенными к Зеленскому", - пояснил Никита Беленченко.
По его словам, коррупция для Украины - "хроническое заболевание, имеющее давнюю историю". Все громкие скандалы, от "золотых унитазов" Виктора Януковича до нынешних дел, связаны с действующей политической властью и ведут к ее смене.
"Грубо говоря, все коррупционные скандалы связаны с насыщением власти незаконными финансовыми доходами для внутреннего обогащения, тем самым минуя и забирая доходы у населения", - констатировал аналитик.
Особенностью текущей ситуации эксперт называет то, что обвинения украинскому режиму выдвигаются изнутри, но структурами, находящимися под контролем американцев.
Он напомнил, что с конца 1990-х годов США прикладывали огромные усилия по реформированию украинских спецслужб. Таким образом, коррупционные скандалы не только контролируются извне, но и целенаправленно провоцируются.
Несмотря на внутренний кризис, кардинальных изменений в политике Украины Никита Беленченко не ожидает. Причина - полная зависимость Киева от внешней финансовой и военной помощи.
"С 2022 года Евросоюз выделил Украине 175-178 млрд евро. Ежегодная зависимость Украины только на систему здравоохранения, соцобеспечение и выплаты бюджетникам составляет 39 млрд. Потребность в военной помощи в два раза выше", - подчеркнул эксперт.
По его мнению, для Запада Украина остается "определенным форпостом своей политики" в противовес России. "Если они готовы поддерживать Украину дальше в ближайшие 3-5 лет, то ни о какой кардинальной смене власти, лояльной к Российской Федерации или Республике Беларусь, говорить невозможно", - резюмировал аналитик.