Эксперт: Давление на Грузию со стороны ЕС продолжится
Автор:Редакция news.by
Европейский cоюз и западные страны продолжают оказывать давление на Грузию для смены ее политического курса. Однако нынешние грузинские власти твердо намерены придерживаться суверенного развития страны.
Васо Капанадзе, политолог, эксперт по международным вопросам (Грузия):
"Европа, лица Евросоюза уже давно вмешиваются во внутренние дела Грузии, учат нас, как нам жить, по каким законам, требуют от нас, чтобы мы отменили законы о прозрачности иностранного влияния, а также закон о защите нашей общественности от ЛГБТ-пропаганды. Но грузинские власти не собираются этого делать, поэтому, видимо, такое давление со стороны руководителей Евросоюза, западных стран на Грузию, на ее власти продолжится".