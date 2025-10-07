Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Эксперт: Давление на Грузию со стороны ЕС продолжится

Европейский cоюз и западные страны продолжают оказывать давление на Грузию для смены ее политического курса. Однако нынешние грузинские власти твердо намерены придерживаться суверенного развития страны.

Васо Капанадзе, политолог, эксперт по международным вопросам (Грузия):

"Европа, лица Евросоюза уже давно вмешиваются во внутренние дела Грузии, учат нас, как нам жить, по каким законам, требуют от нас, чтобы мы отменили законы о прозрачности иностранного влияния, а также закон о защите нашей общественности от ЛГБТ-пропаганды. Но грузинские власти не собираются этого делать, поэтому, видимо, такое давление со стороны руководителей Евросоюза, западных стран на Грузию, на ее власти продолжится".

