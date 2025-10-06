Эксперт: Европа не отпустит Грузию, так как вложила в нее большие деньги

Протесты и попытки давления со стороны Европы лишь усиливают скептицизм грузинского общества в отношении ЕС. Но Запад вложил слишком много денег в Грузию, чтобы просто так от нее отступить.

"Европа не может оставить Грузию. Если бы она хотела, то давно бы уже это сделала. Европа очень четко понимает, что Грузия важна с точки зрения расширения. Дело в том, что если субъект международных отношений не расширяется, то тогда он должен хотя бы внутри развиваться. Мы понимаем, что внутреннее развитие Европейского союза застопорилось, ему нужны новые ресурсы: рабочая сила, новое географическое пространство, чтобы продвигать свои идеи, свою идеологию и т.д. В этом контексте Европа вложила большие деньги в Грузию, поэтому она вынуждена как минимум отстаивать свои интересы, хотя бы номинально".