Эксперт: Истерика Польши по поводу дронов - продолжение истерики по поводу учений "Запад-2025"
Польша продолжает раздувать скандал из-за беспилотников, которые нарушили ее воздушное пространство. Варшава запросила провести заседание Совбеза ООН.
Политический спектакль, рассчитанный на западную аудиторию и в первую очередь на получение финансовой поддержки, - так поведение польских властей трактуют эксперты.
Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):
"Истерика, закатанная польской стороной по поводу дронов, которые пересекли польскую границу, является продолжением той самой истерики, которую они начали по поводу учений "Запад-2025". И развивается эта истерика в этом тоже ключе - они разыграли спектакль, который рассчитан на западного зрителя. Сейчас они будут говорить об угрозе, будут требовать денег. Поляки будут пытаться, как на рынке, продать этот образ инцидента своим западным спонсорам, в первую очередь Германии (ближайший денежный мешок находится именно там) и получить за это максимальную цену".