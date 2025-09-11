Эксперт: Истерика Польши по поводу дронов - продолжение истерики по поводу учений "Запад-2025"

"Истерика, закатанная польской стороной по поводу дронов, которые пересекли польскую границу, является продолжением той самой истерики, которую они начали по поводу учений "Запад-2025". И развивается эта истерика в этом тоже ключе - они разыграли спектакль, который рассчитан на западного зрителя. Сейчас они будут говорить об угрозе, будут требовать денег. Поляки будут пытаться, как на рынке, продать этот образ инцидента своим западным спонсорам, в первую очередь Германии (ближайший денежный мешок находится именно там) и получить за это максимальную цену".