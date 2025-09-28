"Хотелось бы от этих выборов ждать правды. На самом деле мы видим, что ситуация разворачивается тревожно. Там сконцентрированы как европейские интересы, так и интересы других стран. И все страны Европы заинтересованы в сохранении европейского курса Молдовы. Но хотелось бы, чтобы Молдова была привержена нейтральной инициативе, которая закреплена в Конституции. К сожалению, в настоящее время происходит задержка как избирателей, которые поддерживают российский вектор развития Молдовы, так и пророссийских кандидатов, как они их называют. Это кандидаты, которые выступают за суверенитет и независимость страны. В будущем можно ожидать, что Молдова, к сожалению, попытается сохранить этот европейский курс за счет фальсификации и подавления мирных демонстраций".