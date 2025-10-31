Эксперт Новикова: Госдолг Украины достиг 110 % ВВП, экономика "трещит по швам"

Заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития Белорусского государственного технологического университета Ирина Новикова в программе "Актуальное интервью" проанализировала состояние экономики Украины в условиях конфликта.

По ее словам, страна с ВВП в 190 млрд долларов столкнулась с госдолгом свыше 192 млрд, что ставит под угрозу ее устойчивость. Эксперт подчеркнула влияние войны на экономику Украины, сравнила ситуацию с Россией и Европой, а также оценила источники финансирования страны для покрытия долга.

Украина продолжает наращивать государственный долг, несмотря на военные вызовы. "По прогнозам экспертов, к концу 2025 года, к декабрю, госдолг будет составлять 110 % от ВВП", - отметила Ирина Новикова.

ВВП страны составляет около 190 млрд долларов, а долг уже превысил 192 млрд. Эксперт подчеркнула: "Ясно, что страна ведет войну, но для того, чтобы вести войну, нужна сильная экономика. В данном случае экономика начинает уже трещать по швам. Ни одна страна не выдержит войну, если у нее нет экономики".

Сравнивая с другими странами, Ирина Новикова указала на Россию, которая тратит на войну 6-7 % ВВП. Европа же, по ее словам, в целом опасается эскалации конфликта из-за собственной экономической уязвимости. "Почему вся Европа очень боится этой войны? Потому что экономически они к этому не готовы, - подчеркнула эксперт. - Война - это не только выпуск снарядов, но и нужды солдат - накормить, обуть, одеть и так далее, плюс еще обеспечить все свое население".

Теоретически существуют три способа покрытия госдолга, но каждый из них проблематичен для Украины. Первый - повышение налогов, одна есть проблема - представители бизнеса будут уходить в тень, если будут высокие налоги. К тому же, по словам эксперта, самые крупные бизнесмены в Украине - это, как правило, народные депутаты, которые вряд ли просто проголосуют за этот законопроект.

Второй способ - выпуск ценных бумаг под залог природных ресурсов. "Конечно, в Украине находится много природных богатств. Когда многие смотрят на карту природных богатств Украины, они думают, что их Украина разведала, но ничего подобного. Это все было сделано еще в Советском Союзе", - пояснила Ирина Новикова.

При этом у страны нет специалистов для их разработки: "У Украины даже нет такого рода специалистов. И поэтому вряд ли кто купит эти ценные бумаги".

Третий - эмиссия денег, но это приведет к инфляции. "Если Украина начнет печатать свою гривну - это сразу инфляция". В отличие от США, которые могли "распихивать" доллары по миру, Украина не может пойти этим путем.

Население Украины сократилось с 50 млн в начале 2000-х годов до 26 млн из-за войны и миграции. Это влияет на экономику, но страна может развиваться, повышая уровень жизни: "Безусловно, это влияет на экономику страны, но в любом случае страна может развиваться достаточно быстро, если повышается уровень жизни. И тогда не надо привлекать мигрантов".

Эксперт привела пример Сингапура: "Если у вас в стране высокий уровень жизни и вы нуждаетесь в мигрантах, но в высококвалифицированных мигрантов, например, посмотрите на Сингапур, который развивается фантастически быстро". Низкоквалифицированные мигранты, напротив, привлекаются только на низкооплачиваемые профессии.