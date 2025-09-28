Эксперт об отношении Запада к Беларуси и РФ: Провальность политики изоляции была изначально ясна

В последние годы происходит достаточно много важных политических событий, которые не обходятся без участия России и Беларуси. Речь идет в том числе о саммитах международных организаций. Это показывает, что политика Запада, направленная на изоляцию этих двух стран, провалилась. На это обратил внимание аналитик Павел Жданович в "Актуальном интервью".

Павел Жданович:

"Провальность, по сути дела, этой политики изоляционизма была изначально ясна. Я думаю, что население этих стран (Запада - прим. ред.) рано или поздно все-таки потребует от своих правящих элит иного подхода во взаимодействии как с Республикой Беларусь, так и с Российской Федерацией".

И в изоляции Беларуси и России удалось не просто сохранить свой экономический базис, но и приумножить. А помогает в этом, как отметил аналитик, уникальный интеграционный проект - Союзное государство. "Он (проект - прим. ред.) в последние годы получил новый импульс, он развивается, есть реальные продвижения, есть реальная реализация конкретных программ", - обозначил он и добавил, что развитию помогает в том числе взаимодействие в рамках других интеграционных объединений (ЕАЭС, ОДКБ, ШОС).