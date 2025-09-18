Эксперт: Польша раздувает военную истерию, чтобы выбить новые военные бюджеты

"Польша идет на сознательную эскалацию. Все истории закрытия границ с угрозами в адрес России и Беларуси, стигматизация якобы агрессивных учений, которые проводятся в Беларуси, также история с дронами, когда ложные обвинения выдвигались в адрес России - все это часть эскалационной линии. При этом в самой Польше, в соседней с Беларусью Прибалтике постоянно проходят военные учения, причем там сосредоточено больше сил, чем участвуют в учениях, которые проводятся в Беларуси. Это сознательная информационная кампания, они раздувают истерию, будто бы Россия нападет на Польшу, а в Средней Прибалтике какие-то противотанковые рвы копают. Они закрывают границу с Россией. Это, опять же, не какой-то частный эксцесс, а часть продуманной линии - раздувание военной истерии, под которую они выбивают новые военные бюджеты. Они просто должны обосновывать необходимость наращивания контингентов НАТО на границах с Беларусью и Калининградской областью. По сути это меры информационного обеспечения, хотя никаких объективных предпосылок для закрытия границ, конечно же, не было".