Эксперт: Россия, Китай и Индия могут взять на себя ответственность за объединение всех остальных

"Перед тем как сделать шаг вперед, нам нужно понять причины происходящих процессов в мире. Нам мой взгляд, именно возглавляемый США Запад хочет продолжить сохранять свое превосходство и доминирование по всему миру, которому сейчас бросают вызов развивающаяся Россия и напористый Китай. Поэтому мы должны думать с этой точки зрения о том, что нужно делать. Территория Евразии довольно велика, на сегодняшний день, возможно, ни один человек не сможет выполнить этот мандат, поэтому я думаю, что это должны быть коллективные условия. В прошлом году также на дискуссии на Валдае, которая была продолжена и набирала обороты, я высказал предположение, что Россия, Китай и Индия - это те три страны, которые, возможно, могут взять на себя ответственность за объединение всех остальных".