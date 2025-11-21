"Основным инструментом, продуктом Литвы является продажа своим европейским кураторам русофобии. Абсолютно под любым соусом, будь то эксцессы, выпады, высказывания в адрес Российской Федерации, будь то тот же самый список в адрес Республики Беларусь - здесь абсолютно без разницы. Своим решением закрыть границу с Беларусью Литва в первую очередь навредила своим же собственным гражданам. В принципе в условиях нынешнего кризиса в Европейском союзе это понимают все. Но я бы не стал обольщаться и говорить о том, что Литва в кои-то веки проявила благоразумие и открыла границу, потому что это в первую очередь им самим нужно".