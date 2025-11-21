3.68 BYN
Эксперт Семибратов: Решение Литвы открыть границу продиктовано экономикой, а не сменой политики
Эксперты считают, что решение Литвы об открытии границы вызвано экономическими соображениями, а не изменением принципов политики. При этом антироссийская риторика остается основным инструментом Вильнюса на внешней арене.
Евгений Семибратов, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН:
"Основным инструментом, продуктом Литвы является продажа своим европейским кураторам русофобии. Абсолютно под любым соусом, будь то эксцессы, выпады, высказывания в адрес Российской Федерации, будь то тот же самый список в адрес Республики Беларусь - здесь абсолютно без разницы. Своим решением закрыть границу с Беларусью Литва в первую очередь навредила своим же собственным гражданам. В принципе в условиях нынешнего кризиса в Европейском союзе это понимают все. Но я бы не стал обольщаться и говорить о том, что Литва в кои-то веки проявила благоразумие и открыла границу, потому что это в первую очередь им самим нужно".