Эксперт: Страны ШОС не отвергают Запад, но его политика глобализма устарела

Беларусь становится одним из ключевых строителей нового миропорядка. Приоритеты развития ШОС, обозначенные Президентом Беларуси, могут быть приемлемы и для других стран.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления белорусского общества "Знание":

"Мир перестает быть западноцентричным, настоящие центры принятия решений смещаются на восток. Об успешности этих мероприятий можно судить по той истеричной, тревожной реакции, которая царит сейчас в западных СМИ. Они оказались лицом к лицу с этой новой тенденцией, хотя она уже отмечается не первый год, но проявилась столь явно. Хотя нужно отметить, что противостояние Западу - это не та приоритетная цель, которая объединяет Россию, Китай, Беларусь, другие страны - участницы ШОС. Совсем нет, Запад никто не отвергает, но те принципы, на которых выстраивался гегемонизм, политика глобализма, они просто устарели и оказались неэффективными, что было доказано".

