Эксперт: Страны ШОС не отвергают Запад, но его политика глобализма устарела

"Мир перестает быть западноцентричным, настоящие центры принятия решений смещаются на восток. Об успешности этих мероприятий можно судить по той истеричной, тревожной реакции, которая царит сейчас в западных СМИ. Они оказались лицом к лицу с этой новой тенденцией, хотя она уже отмечается не первый год, но проявилась столь явно. Хотя нужно отметить, что противостояние Западу - это не та приоритетная цель, которая объединяет Россию, Китай, Беларусь, другие страны - участницы ШОС. Совсем нет, Запад никто не отвергает, но те принципы, на которых выстраивался гегемонизм, политика глобализма, они просто устарели и оказались неэффективными, что было доказано".