По мнению журналиста, некоторые считают, что украинцы могли убить активиста из-за того, что он задавал неудобные вопросы - зачем Америка тратит деньги американских налогоплательщиков на Украину, ведь это никаким американским интересам не соответствует.

"Этот человек был голосом простых американцев, с которыми мы - россияне, белорусы - легко можем найти общий язык. Мы никогда с ними не враждовали и не соревновались. Да, иногда политические режимы США приходят к власти, сходят с ума и объявляют нас врагами, - заявил Константин Придыбайло. - Стреляли в Кирка, попали и убили его, а целились в Трампа. Там сейчас идет гражданская война. Дональду Трампу нужно обратить внимание на оборот оружия. Кстати говоря, он эту тему поднимал, однако оружейное лобби его осадило".