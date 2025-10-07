3.68 BYN
3.04 BYN
3.55 BYN
Эксперт: Украине необходимо строить экономические отношения исключительно с Россией и с Беларусью
Автор:Редакция news.by
Как заявляет народный депутат Украины IX созыва Артем Дмитрук, реальное будущее страны связано не с далекими евроатлантическими структурами, а с укреплением связей с ближайшими соседями - Россией и Беларусью.
Артем Дмитрук, народный депутат Украины IX созыва:
"Перспективы вступления в ЕС и в НАТО сегодня абсолютно преступные для Украины политические манипуляции. Украине необходимо строить свои экономические отношения исключительно со своими ближайшими соседями, с Россией и с Беларусью, в первую очередь, и только в этом есть настоящие органические перспективы, как в экономическом, промышленном, культурном и духовном плане. Только тогда у Украины могут быть перспективы".