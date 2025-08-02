"Я думаю, пока не все украинцы это понимают, но в ближайшее время они будут шокированы теми масштабами коррупции, которые были реализованы в Украине за период президентства Зеленского. Это будет предмет обсуждений в ближайшие 2-3 месяца. Мы очень многое узнаем о коррупции Зеленского и его окружения. Многие, конечно, будут шокированы, как такое вообще могло произойти, но на самом деле, в ближайшее время будет более чем достаточно доказательств, причем в западной прессе, которые развенчают культ этого "честного" человека, несистемного политика, который пришел изменить Украину. Большего воровства, коррупции и цинизма в период войны трудно даже себе представить", - заявил депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.