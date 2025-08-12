Эксперт: В ФРГ наблюдается критический уровень падения промышленности

Промышленное производство в Германии демонстрирует критический уровень падения - такое мнение высказала экономический обозреватель Bloomberg Яна Рандоу. Эксперт уточняет, что в июне 2025 года выпуск продукции в ФРГ снизился практически на 2 % по сравнению с маем.

Сильнее всего падение затронуло производство машин и оборудования (минус 5,3 %), фармацевтику (минус 11 %) и пищевую промышленность (минус 6 %). Отмечается, что показатели снизились даже сильнее, чем ожидали эксперты. Затяжной экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса и усугубившийся прекращением поставок газа из России, продолжает давить на Германию. Согласно данным Минфина, бюджетный дефицит ФРГ уже через четыре года может достичь 170 млрд евро.