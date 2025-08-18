3.71 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Экстренный онлайн-саммит ЕС пройдет 19 августа по итогам переговоров в США
Автор:Редакция news.by
Экстренный онлайн-саммит ЕС пройдет 19 августа по итогам переговоров в СШАnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b21e58a4-6492-466b-937e-782f81ee45f6/conversions/0f39936d-3034-4649-8ea4-3a9c43b42818-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b21e58a4-6492-466b-937e-782f81ee45f6/conversions/0f39936d-3034-4649-8ea4-3a9c43b42818-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b21e58a4-6492-466b-937e-782f81ee45f6/conversions/0f39936d-3034-4649-8ea4-3a9c43b42818-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b21e58a4-6492-466b-937e-782f81ee45f6/conversions/0f39936d-3034-4649-8ea4-3a9c43b42818-xl-___webp_1920.webp 1920w
По итогам переговоров в США 19 августа в режиме видеоконференции пройдет экстренный саммит ЕС, сообщил глава Евросовета Антониу Кошта в X, информирует ТАСС.
"Я созвал видеоконференцию Европейского совета, чтобы проинформировать лидеров ЕС о результатах переговоров в Вашингтоне", - написал Кошта.
Также он выразил надежду, что ЕС "вместе с США будет работать ради долгосрочного мира и гарантий безопасности Украины".