Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Экстренный онлайн-саммит ЕС пройдет 19 августа по итогам переговоров в США

Экстренный онлайн-саммит ЕС пройдет 19 августа по итогам переговоров в США

По итогам переговоров в США 19 августа в режиме видеоконференции пройдет экстренный саммит ЕС, сообщил глава Евросовета Антониу Кошта в X, информирует ТАСС.

"Я созвал видеоконференцию Европейского совета, чтобы проинформировать лидеров ЕС о результатах переговоров в Вашингтоне", - написал Кошта.

Также он выразил надежду, что ЕС "вместе с США будет работать ради долгосрочного мира и гарантий безопасности Украины".

СШАЕвропасаммит