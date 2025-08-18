Экстренный онлайн-саммит ЕС пройдет 19 августа по итогам переговоров в США

По итогам переговоров в США 19 августа в режиме видеоконференции пройдет экстренный саммит ЕС, сообщил глава Евросовета Антониу Кошта в X, информирует ТАСС.

"Я созвал видеоконференцию Европейского совета, чтобы проинформировать лидеров ЕС о результатах переговоров в Вашингтоне", - написал Кошта.