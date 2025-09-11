Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по запросу Польши состоится 12 сентября

Фото ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a981e680-8065-417c-bd44-68e9a9d2a5aa/conversions/cfb74845-41db-4d91-8355-fefb567aa1ff-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a981e680-8065-417c-bd44-68e9a9d2a5aa/conversions/cfb74845-41db-4d91-8355-fefb567aa1ff-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a981e680-8065-417c-bd44-68e9a9d2a5aa/conversions/cfb74845-41db-4d91-8355-fefb567aa1ff-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a981e680-8065-417c-bd44-68e9a9d2a5aa/conversions/cfb74845-41db-4d91-8355-fefb567aa1ff-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото ТАСС

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН, созванное по запросу Польши на фоне инцидента с беспилотниками, состоится в пятницу, 12 сентября, в 22:00 по минскому времени. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на радио RMF24.

Как указывает радио, заседание пройдет в форме брифинга.

Отмечается, что пока неясно, кто представит Польшу на заседании. Традиционно это постоянный представитель Польши при ООН, но в исключительных случаях может выступать министр иностранных дел или даже президент. Решение по этому вопросу пока не принято.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии сообщило об уничтожении беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что были сбиты "представлявшие опасность" беспилотники. По его словам, они были российскими, однако он не привел никаких доказательств. Временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш в свою очередь заявил, что дроны влетели в Польшу со стороны Украины.