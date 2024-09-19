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Елфимов о Европарламенте: Никаких реальных резолюций, мыслей у них нет
Принятие резолюции с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь России стало результатом давления со стороны Вашингтона, который не заинтересован в урегулировании украинского кризиса.
Об этом в эфире "Первого информационного" заявил политолог Вадим Елфимов. По мнению эксперта, Европейский парламент давно превратился в сборище мягкотелых популистов, которые принимают самые разные решения, зачастую с нулевым эффектом.
Все это было бы очень смешно и похоже на комедию, если бы в Вашингтоне господа типа Байдена и Харрис действительно не болтали на эту тему. Это в определенном смысле даже не зондаж, а создание определенного информационного давления.
По словам эксперта, им надо впрыгнуть в последний вагон поезда, потому что если изберут Дональда Трампа президентом США, то ситуация может резко поменяться. "Никто не гарантирует, что она поменяется, но может".
"Значит можно остаться на рельсах и никогда не вернуться. Поэтому они вот в этот window of opportunity, как говорят американцы, в это окно возможностей, вламываются в буквальном смысле. Что будет дальше, никто ничего не знает", - заметил политолог.
Вадим Елфимов также думает, что "Европарламент, как таковой, даже не то что нос не держит по ветру, у него ветер в голове". "И единственное, что он знает: кричи за Украину, кричи против России, кричи против Беларуси. А никаких реальных резолюций, мыслей у них просто-напросто нет. Ну вот давайте вспомним, за последние 30 лет было что-нибудь у них действительно разумное?" - задал эксперт риторический вопрос.
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