Елфимов о Европарламенте: Никаких реальных резолюций, мыслей у них нет

Принятие резолюции с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь России стало результатом давления со стороны Вашингтона, который не заинтересован в урегулировании украинского кризиса.

Об этом в эфире "Первого информационного" заявил политолог Вадим Елфимов. По мнению эксперта, Европейский парламент давно превратился в сборище мягкотелых популистов, которые принимают самые разные решения, зачастую с нулевым эффектом.

Все это было бы очень смешно и похоже на комедию, если бы в Вашингтоне господа типа Байдена и Харрис действительно не болтали на эту тему. Это в определенном смысле даже не зондаж, а создание определенного информационного давления. Вадим Елфимов

По словам эксперта, им надо впрыгнуть в последний вагон поезда, потому что если изберут Дональда Трампа президентом США, то ситуация может резко поменяться. "Никто не гарантирует, что она поменяется, но может".

"Значит можно остаться на рельсах и никогда не вернуться. Поэтому они вот в этот window of opportunity, как говорят американцы, в это окно возможностей, вламываются в буквальном смысле. Что будет дальше, никто ничего не знает", - заметил политолог.