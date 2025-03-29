3.66 BYN
3.12 BYN
3.36 BYN
EMSC: у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
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Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у побережья Индонезии, сообщают РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземный толчок был зафиксирован в понедельник в 15:54 по времени UTC (18:54 мск) в 142 км к юго-западу от индонезийского города Вайнгапу с населением около 48 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 28 км.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.