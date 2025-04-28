Энергоколлапс в Европе. Масштабное отключение электричества произошло сразу в нескольких странах ЕС

Массовые проблемы с подачей электроэнергии зафиксированы в Испании. Сбои также затронули Португалию и некоторые регионы Франции, сообщает ТАСС.

Почти не работает мобильный интернет и мобильная связь. Как уточняет газета АВС, перебои наблюдаются в работе аэропорта Мадрида и метро столицы. О проблемах с электросетями сообщили в Андорре и граничащих с Испанией районах Франции. Согласно данным португальских СМИ, в Португалии наблюдается похожая проблема.

Кроме того, в Испании и Португалии остановилось движение метро, поезда застряли в туннелях между станциями.

Компания-оператор Red Electrica сообщила, что техники постепенно начали восстанавливать электроснабжение на севере и юге Испании. "Мы начали восстанавливать напряжение на севере и юге (Пиренейского - Прим. БЕЛТА) полуострова, что является ключевым фактором для постепенного удовлетворения потребностей в электроэнергии", - отмечается в сообщении компании в X.