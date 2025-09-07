Эпоха нового мира - как прошел парад Победы в Пекине

Парад в Пекине - грандиозное зрелище с новейшей военной техникой. Впервые Поднебесная показала свою ядерную триаду и дипломатическую мощь. Пекин в прошлый раз на парад приглашал в 2015-м.

Накануне парада улицы вблизи площади Тяньаньмэнь перекрыли, а жителей квартир, чьи окна выходят на главный проспект и площадь, на несколько дней переселили.

Александр Балицкий, журналист (Россия):

"Вчера меня выселили из дома, потому что у меня окна выходят на главный проспект Чанъаньцзе. Поэтому сказали: будьте добры, соберите вещи, выходите. Дверь опечатали".

Парад - событие грандиозное, готовились долго. Чтобы каждое движение было выверено до секунды, полгода проводили репетиции, последняя длилась 14 часов.

3 сентября взгляды со всего мира были прикованы к площади Тяньаньмэнь. Событие десятилетия освещали журналисты мировых телекомпаний.

"Сегодня важно, чтобы был мир на планете, и это зависит от всех нас. Странам нужно научиться говорить и договариваться", - отметил журналист из Иордании Амар Ал-Скал.

"Очень волнительно, очень много людей приехало на парад. Это исторический и важный момент, он впишет себя в историю", - уверенно сказала журналист из Камбоджи Финин Ин.

Старт был ровно в 8:45, каждого из более чем 20 руководителей стран мира, приехавших на парад в Пекин, Си Цзиньпин встречал лично.

Парад в Пекине в честь 80-летия разгрома милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны был яркий и символичный. Было представлено огромное количество военной техники и новые образцы вооружения.

Перед началом парада выпустили 80 артиллерийских залпов - столько лет прошло после победы. Это самый масштабный парад в новейшей истории Китая, 40 тыс. военнослужащих прошагали по площади.

Ольга Скабеева, журналист (Россия):

"Это, разумеется, важно. Вы могли обратить внимание на беснующуюся западную пропаганду, на неистовые комментарии тех людей, которые считают себя западными лидерами. То, что происходит, это действительно некое бешенство. И в этом контексте становится понятно, что события в Пекине меняют миропорядок, и это не какой-то журналистский штамп, это действительно так. Все меняется на наших глазах, и мы фиксируем эти события".

Впервые на параде представили гиперзвуковое оружие и современную межконтинентальную баллистическую ракету внушительной силы и размеров.

Но парад - это не только военная витрина, это и политическое послание. Во время вступительной речи лидер КНР подчеркнул: важно не забывать уроки истории и строить отношения на фундаменте равенства.

80 тыс. птиц и 80 тыс. воздушных шаров взмыли в небо над пекинской площадью и символично завершили торжественный парад.

"Мы должны уважать историческую правду, противостоять историческому нигилизму и другим подобным явлениям, а также попыткам исказить и отрицать историю агрессии, чтобы защищать правду истории", - подчеркнул сотрудник мемориального комплекса памяти жертв Нанкинской резни, совершенной японскими захватчиками в Китае, Чжан Госун.

Главные кадры того дня изучают политики и военные эксперты по всему миру. Парад Победы 2025 года в Пекине уже попал в историю, но точку ставить, конечно, рано.