Эрдоган обсудил по телефону с Трампом конфликт Израиля и Ирана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом обсудил конфликт Израиля и Ирана и заявил о готовности Анкары содействовать недопущению неконтролируемой эскалации в регионе.

"В ходе телефонного разговора обсуждался конфликт между Израилем и Ираном, а также региональные и глобальные проблемы. Эрдоган заявил, что Турция внимательно следит за напряженностью между Ираном и Израилем и рассматривает начатые переговоры по ядерной программе как единственный способ разрешения спора. Эрдоган заявил, что Турция готова сделать все возможное, чтобы не допустить неконтролируемой эскалации напряженности", - говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера.