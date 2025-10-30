3.71 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
ЕС готовит предложения по урегулированию украинского конфликта
ЕС завершает работу над мирным планом для Украины. Как сообщают европейские СМИ, документ якобы содержит 12 пунктов.
Он предполагает остановку конфликта по линии соприкосновения войск, после чего сторонами будет заключен пакт о ненападении. Запорожская АЭС передается третьей стороне, а Украина получает международные гарантии безопасности.
Окончательный вариант мирного плана еще не готов, но, судя по утечкам, он вряд ли предполагает разрешение принципиальных противоречий между сторонами: это ощутимо снижает шансы на его принятие.
Между тем Зеленский выступил с панической речью. По его словам, в Купянске и на покровском направлении у ВСУ крайне сложное положение. Интенсивность боевых действий здесь исключительная и удерживать территории удается с большим трудом. В Купянске, как сообщают, окружена крупная группировка ВСУ - по некоторым данным, свыше 10 тыс. человек.