ЕС готовит предложения по урегулированию украинского конфликта

ЕС завершает работу над мирным планом для Украины. Как сообщают европейские СМИ, документ якобы содержит 12 пунктов.

Он предполагает остановку конфликта по линии соприкосновения войск, после чего сторонами будет заключен пакт о ненападении. Запорожская АЭС передается третьей стороне, а Украина получает международные гарантии безопасности.

Окончательный вариант мирного плана еще не готов, но, судя по утечкам, он вряд ли предполагает разрешение принципиальных противоречий между сторонами: это ощутимо снижает шансы на его принятие.