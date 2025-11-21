Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ЕС готовит собственный план завершения украинского конфликта

Стало известно о контрпредложении от Европейского союза. Недовольные мирным планом президента США Дональда Трампа европейцы намерены подготовить собственную стратегию.

Как сообщает Wall Street Journal, в Брюсселе хотят выработать альтернативу, более выгодную для Киева. Европа надеется подготовить план в течение нескольких дней, но Киев пока не взял на себя обязательство к нему присоединиться.

Напомним, план Трампа из 28 пунктов предполагает прекращение боевых действий, внеблоковый статус Украины в НАТО, сокращение армии и отказ от Крыма и Донбасса.

Разделы:

В миреЕвропаУкраина

Теги:

ЕСУкраинамирный планСША