ЕС готовит собственный план завершения украинского конфликта
Автор:Редакция news.by
Стало известно о контрпредложении от Европейского союза. Недовольные мирным планом президента США Дональда Трампа европейцы намерены подготовить собственную стратегию.
Как сообщает Wall Street Journal, в Брюсселе хотят выработать альтернативу, более выгодную для Киева. Европа надеется подготовить план в течение нескольких дней, но Киев пока не взял на себя обязательство к нему присоединиться.
Напомним, план Трампа из 28 пунктов предполагает прекращение боевых действий, внеблоковый статус Украины в НАТО, сокращение армии и отказ от Крыма и Донбасса.