ЕС и Британия ищут способ принять участие в мирном процессе
Автор:Редакция news.by
По окончании встречи с Трампом Зеленский срочно побежал звонить европейским кураторам. А те уже в прострации. Их вновь отстранили от дел и какого-либо участия в обсуждении судьбы Украины. Новая встреча Трампа и Путина в Будапеште предполагает, что Брюссель будет за всем наблюдать только по телевизору дома. Евросоюзники быстренько решили готовить к отправке в Венгрию финского гольфиста, у которого хорошие отношения с Трампом, но Стубба там никто не ждет.
Британский премьер уже сел строчить свой "мирный план". И тут все мимо. Позиция Лондона и ЕС всем известна и уже никого не интересует.