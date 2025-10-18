ЕС и Британия ищут способ принять участие в мирном процессе

По окончании встречи с Трампом Зеленский срочно побежал звонить европейским кураторам. А те уже в прострации. Их вновь отстранили от дел и какого-либо участия в обсуждении судьбы Украины. Новая встреча Трампа и Путина в Будапеште предполагает, что Брюссель будет за всем наблюдать только по телевизору дома. Евросоюзники быстренько решили готовить к отправке в Венгрию финского гольфиста, у которого хорошие отношения с Трампом, но Стубба там никто не ждет.