ЕС ищет способ включить членство Украины в Евросоюзе в мирное соглашение

В ЕС рассматривают варианты того, как включить членство Украины в Евросоюзе в возможное мирное соглашение - сообщает агентство Bloomberg.

По данным его источников, среди обсуждаемых предложений - предоставить в приоритетном порядке Киеву защиту, которую дает вступление в ЕС, а также немедленный доступ к части прав члена союза.

Одновременно ЕС может обозначить Украине четкие сроки для действий, которые она должна предпринять для выполнения официальной процедуры вступления.

