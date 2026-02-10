3.73 BYN
ЕС ищет способ включить членство Украины в Евросоюзе в мирное соглашение
Автор:Редакция news.by
В ЕС рассматривают варианты того, как включить членство Украины в Евросоюзе в возможное мирное соглашение - сообщает агентство Bloomberg.
По данным его источников, среди обсуждаемых предложений - предоставить в приоритетном порядке Киеву защиту, которую дает вступление в ЕС, а также немедленный доступ к части прав члена союза.
Одновременно ЕС может обозначить Украине четкие сроки для действий, которые она должна предпринять для выполнения официальной процедуры вступления.