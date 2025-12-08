3.78 BYN
ЕС хочет избежать заключения мира на условиях российско-американской сделки
Как сообщает агентство Блумберг, европейские лидеры на переговорах с Зеленским, которые должны состояться 8 декабря в Лондоне, будут уговаривать его не выводить войска из Донбасса.
Европа хочет избежать заключения мира на условиях российско-американской сделки. Причина в опасениях, что США не дадут реальных гарантий безопасности Киеву. При этом в ЕС опасаются, что Штаты могут выйти из переговорного процесса, тогда у Европы попросту не хватит денег на Украину.
В таком зависимом положении европейским политикам остается лишь надеяться, что Трамп поменяет отношение к России. Впрочем, новая стратегия национальной безопасности, представленная администрацией Трампа, лишь усиливает опасения европейских лидеров. Да и сам американский лидер крайне недоволен ходом переговорного процесса. По его словам, Зеленский даже не удосужился прочитать его мирный план.