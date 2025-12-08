ЕС хочет избежать заключения мира на условиях российско-американской сделки

Как сообщает агентство Блумберг, европейские лидеры на переговорах с Зеленским, которые должны состояться 8 декабря в Лондоне, будут уговаривать его не выводить войска из Донбасса.

Европа хочет избежать заключения мира на условиях российско-американской сделки. Причина в опасениях, что США не дадут реальных гарантий безопасности Киеву. При этом в ЕС опасаются, что Штаты могут выйти из переговорного процесса, тогда у Европы попросту не хватит денег на Украину.